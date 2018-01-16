الأهلي يوافق على رحيل الثنائي رضا إلى أودينيزي

قال سامر عبدالرحمن، المدير الفني لفريق ناشئي كرة القدم مواليد 2002، إن النادي وافق على سفر كل من ريتشارد رضا لاعب فريق 2002، وصلاح رضا، لاعب فريق 2003 لخوض فترة معايشة في فريق أودينيزي الإيطالي خلال فترة إجازة نصف العام.



وأضاف سامر عبدالرحمن أن اللاعبين سيغادران إلى إيطاليا، الجمعة المقبل، على أن تستمر فترة المعايشة لمدة 9 أيام.



وأوضح المدير الفني لشباب الأهلي أن ريتشارد سيخوض مباراة ودية مع فريق 2002 أمام نجوم المستقبل، الخميس المقبل، على ملاعب النادي بمدينة نصر، قبل أن يسافر بيوم إلى إيطاليا.



وأكد عبدالرحمن أن اللاعبين سيعودان إلى الأهلي قبل بداية منافسات الدور الثاني، والذي سيبدأ في شهر فبراير المقبل.