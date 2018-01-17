نادال يسحق ماير ليتأهل للدور الثالث

واصل المصنف الأول رفائيل نادال تقدمه في بطولة استراليا المفتوحة للتنس بعدما سحق الأرجنتيني ليوناردو ماير 6-3 و6-4 و7-6 ليبلغ الدور الثالث اليوم الأربعاء.



وارتدى نادال قميصا بلا أكمام مستعيدا ذكريات سنواته الأولى وتلاعب اللاعب الاسباني بمنافسه على ملعب رود ليفر لمدة ساعتين و38 دقيقة وأمطر المصنف 52 عالميا بوابل من التسديدات الصاروخية.



ولم يفسد الأداء المثالي سوى تعثر بسيط قرب النهاية عندما فقد نادال إرساله وهو يرسل للفوز بالمباراة والنتيجة 5-4 في المجموعة الأخيرة.



لكن اللاعب الاسباني زاد من إيقاعه في الشوط الفاصل وحسم الفوز بضربة إرسال صاروخية لم يستطع ماير الوصول إليها.



وسيواصل نادال سعيه لاحراز لقبه 17 في البطولات الأربع الكبرى عندما يواجه البوسني دامير جومهور المصنف 28 في الدور الثالث.



