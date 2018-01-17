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أخبار العالم

رويترز: «ترامب» ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:22 م
ترامب
ترامب
رويترز
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء ما تردد عن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس خلال عام، وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع نقلها بحلول هذا الموعد.

وقال "نتنياهو" وفقا لصحفيين يرافقونه في زيارته إلى الهند اليوم الأربعاء "تقييمي الراسخ أن ذلك سيتم أسرع مما تتوقعوا .. خلال عام من الآن".

وردا على سؤال عن هذا التصريح قال ترامب لرويترز في مقابلة إن ذلك ليس صحيحا.

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