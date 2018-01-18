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الأقباط يتناولون القلقاس والقصب باعتبارهما رمزا من رموز الغطاس.. «صدى البلد» يقدم أهم فوائد تناولهما والأمراض التي يقاومانها

الخميس 18/يناير/2018 - 12:00 م
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ وأسماء محمد ولمياء الياسين
  • الأقباط يتناولون القلقاس والقصب باعتبارهما رمزا من رموز الغطاس
  • كوب عصير القصب يعالج الأظافر والشعر ويجعلك دائمة الشباب
  • عصير القصب له فوائد عدة أبرزها علاج الكبد والعسر الهضمي

الغطاس هو ذكرى معمودية السيد المسيح بنهر الأردن، وفيه يصلى الأقباط صلاة اللقان «الاغتسال» لتذكرتهم بمعمودية المسيح، ويسمي "الغطاس" فى العصر الحالي بالمعمودية وعيد الغطاس ويسمى "عيد الظهور الإلهى" وهو من الأعياد الكبرى فى الكنيسة واعتاد المسيحيون فيه  أكل القصب والقلقاس، ويوضح الدكتور أحمد صبرى، أخصائى تغذية علاجية وعضو الجمعية الأمريكية للسمنة، أهمية وفوائد تناول القصب والقلقاس في الغطاس.

أولًا: القصب يزرع فى توقيت عيد الغطاس المجيد ويكثر تواجده فى الشوارع، وللقصب معانٍ روحية وتشابه روحى بالمعمودية فنجد:
1-القصب نبات مستقيم وهذا يشير إلى حياة الاستقامة الروحية التى يجب أن نتحلى بها، خصوصًا المُعمد.
2-القصب يمتاز بغزارة السوائل الموجودة بداخله وهذا السائل رمز لماء المعمودية.
3-عصير القصب مذاقه حلو وهذا رمز لفرحة المعمودية ونوال الخلاص ومغفرة الخطايا عن طريق المعمودية.
4- نبات القصب ينقسم إلى عقلات وكل عقلة تشبه الفضيلة التى نكتسبها فى حياتنا الروحية حتى نصل إلى العلوية.
5- القصب ينمو فى الأماكن الحارة، ففى مصر مثلًا نجدة ينمو فى الوجه القبلى مثل الأقصر وقنا، وذلك يذكرنا بحرارة الروح، أى الإنسان المسيحى المعمد يكون حارًا بالروح.
6- نبات القصب قلبه الداخلي لونه أبيض، وهذا يشير إلى نقاء قلب الإنسان المعمد والإنسان الروحى والقلب الأبيض يكون مملوءا حلاوة (فضائل) مثل القصب.
7- قديمًا يضعون شمع فوق القصب اعتبارا أنه هذا يرمز لنور الروح القدس مثل الإنسان المعمد يأخذ بركة المعمودية ويدوق حلاوة ربنا.
8- يتكاثر نبات القصب عن طريق العقل الساقية، حيث يتم غرسها تمامًا في التربة، ثم يخرج بعد ذلك نباتًا كاملًا حيًا وهذا رمزًا للعمودية موت وحياة مع المسيح.

وأشار صبرى إلى فوائد قصب السكر فهو يعالج الاكتئاب والنحافة ويقوي العظام وينشط الكبد ومقاوم الإمساك وسهل وسريع الامتصاص ويزيد من إفراز البول فيؤدي إلى تنقية داخلية للجسم ويطرد المزيد من السموم، كما أن شرب عصير القصب يكسب المرء قدرا من الراحة النفسية والهدوء ولهذا خلال يومك الشاق يمكنك تناول كأس واحد منه لتستعيد نشاطك وهدوءك النفسي وتتغلب على ضغط الحياة اليومي.

وقال إن فوائد القلقاس يرجه للقيمة الغذائية له والذي يتكون من 75% رطوبة و21 جرام كربوهيدرات و2.4 جرام بروتين و4 جرامات دهون و8 جرامات ألياف و98 سعرا حراريا و23 مليجرام كالسيوم و32 جرام فوسفور و9 جرامات حديد و12 مليجرام ثيامين و4 مليجرام أسكوربيك أسيد، وفوائده هي أنه مقوٍ لجهاز المناعة مقلل من الإصابة بأمراض القلب ومسكن للآلام وداعم لصحة الأنبوب الهضمي ومنشط للبكتيريا النافعة ومخفض ومنظم لمستوى الكوليسترول في الدم ومخفض لمستوى الدهون الثلاثية في الدم ومقوٍ للأسنان والعظام ومنشط للدورة الدموية ومقوٍ للمعدة ومانع لتساقط الشعر ومنظم لامتصاص السكر في الدم ومحسن للحركة الدورية في الأمعاء ومساعد لقيام الجهاز الهضمي بوظائفه ومطهر للفم وقاتل للبكتيريا والفطريات وواقٍ من الإصابة بأمراض القولون ومانع من الإصابة بهشاشة العظام ومثير للرغبة الجنسية ومقوٍ للنظر ومهدئ ومقشع للسعال ومغذٍ ومسمن وواقٍ من ارتفاع التوتر الشرياني ومانع من انتشار خلايا السرطان وحامي للخلايا من التدمير وطارد للسموم من الجسم ومانع للتقلصات المعوية وملين للأمعاء ومانع للخمول والكسل مدر للبول.

وقال الدكتور سعيد متولى، أخصائى تغذية، إن عصير قصب السكر غنى بالعناصر الغذائية المهمة لصحة وجمال الجسم والبشرة وعلى رأسها المعادن والفيتامينات المهمة والضرورية.

وأضاف متولي أن تناول كوب يوميا من عصير قصب السكر يساعد في الحفاظ على سلامة الأظافر وتقويتها وعلاج هشاشتها والبقع البيضاء التي قد تصيبها، إذ إن أغلب مشاكل الأظافر التي قد تظهر عليها تكون ناتجة عن نقص أحد الفيتامينات أو المعادن التي قد يكون عصير القصب مصدر غني لها مثل فيتامينات B والحديد.

وأشار إلى أن فوائد عصير القصب لا تقف عند هذا الحد، فهو يساعد على تقوية الشعر ويجعل مظهره أفضل، كما يتميز بخاصية مهمة جدا وهى مواجهة علامات التقدم فى السن، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية الأساسية، ومضادات الأكسدة القوية، التي تجعل له قدرة كبيرة على العناية.

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