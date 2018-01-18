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حوادث

القبض على 4 هاربين من أحكام غيابية بالسجن في حملة بالإسكندرية

الخميس 18/يناير/2018 - 11:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عبد العزيز
شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلواني، مدير الإدارة، حملة مكبرة تمكنوا خلالها من ضبط 4 هاربين من أحكام غيابية بالسجن.

وتمكن ضباط وحدة تنفيذ الأحكام من ضبط المحكوم عليه "خ ع ع"، مواليد 1976 بدون عمل، ومقيم شارع الصيادله من الحنفيه البيطاش الدخيله والمطلوب في عدد 55 حكم حبس وغرامه (مباني) بإجمالي 21 سنة حبس ومجموع غرامات تقدر بحوالي 6 ملايين جنيه تقريبا.

كما تم ضبط المحكوم عليه "م ض ال"، وشهرته "العش"، مواليد 1994 بدون عمل، ومقيم شارع ابن حنبل من ميدان الساعه فيكتوريا اول المنتزه والمطلوب في القضيه رقم 40728 لسنه 2016 جنايات اول المنتزه كلي 4768 سرقه بالاكراه غيابي 5 سنوات، وضبط أيضا المحكوم عليه "م م ع"، وشهرته "مروان بريزه"، مواليد 1996 بدون عمل، ومقيم مساكن الامريكان بلوك 11 مدخل 6 سيدي بشر بحري اول المنتزه والمطلوب في القضيه رقم 12736 لسنه 2016 جنايات اول المنتزه كلي 1916 عاهه مستديمه غيابي بالسجن لمدة عام.

كما تم ضبط المحكوم عليه "ع ال ب"، 1974 بدون عمل، ومقيم شارع 65 سيدي بشر اول المنتزه والمطلوب في عدد 42 حكم حبس وغرامة (مباني) بإجمالي 19 سنة حبس ومجموع غرامات تقدر بحوالي 3 ملايين تقريبا.

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