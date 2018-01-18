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رياضة

"كالديرون" يطلب الرحيل من الاسماعيلي بسبب نادٍ خليجي.. فيديو

الخميس 18/يناير/2018 - 11:31 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
اكد الاعلامي ابراهيم عبد الجواد، ان الكولومبي "دييجو كالديرون"، مهاجم الاسماعيلي يتم مفاوضته من نادي الاتفاق السعودي، لضمه الى صفوف الفريق الاول في الانتقالات الشتوية.

واضاف عبد الجواد خلال برنامجه "حصاد الاسبوع" المذاع على فضائية دي ام سي سبورت، ان كالديرون يطالب ادارة الاسماعيلي بالموافقة على عرض النادي السعودي، ورحيله من صفوف الدراويش في انتقالات يناير.

واشار عبد الجواد الى ان، الجهاز الاداري لنادي الاسماعيلي يحاول اقناع "كالديرون" بالبقاء في صفوف الدراويش ولكنه يصر على الرحيل بسبب ارتفاع الاجر في العقد المقدم من نادي الاتفاق.

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