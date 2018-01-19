بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الميناء بالغردقة.. فيديو

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الميناء بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى لها الموافق 22 من يناير الجاري، وذلك في ذكرى معركة شدوان المجيدة.



وحددت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "العدل وأثره في استقرار المجتمع"، موجهة جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



ولفتت الأوقاف إلى تعديل الخطبة الثانية من الجمعة للتعريف بمكانة القدس والمسجد الأقصى وثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، وحذرت باستبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

