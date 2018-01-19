وكيل أعمال محمد صلاح يصل إسبانيا للتفاوض مع ريال مدريد



وأكد الصحفي الإسباني المعروف "إدواردو أجوير" خلال استضافته بالبرنامج الشهير "تشرنغيتو"، على قناة "لاسكسيتا"، أن رامي عباس وكيل أعمال اللاعب محمد صلاح، وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل التفاوض مع إدارة النادي الملكي الراغبة في ضم اللاعب.



ويعد إدواردو أجوير من الصحفيين الموثوقين في "آس" وسبق له الفوز بعدة سبقات صحفية مثل تأكيده أن جاريث بيل أصبح لاعبا لريال مدريد عام 2013.

اقترب النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بشدة من الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد، وعلى ما يبدو أن الصفقة أصبحت أقرب من أي وقت مضى.