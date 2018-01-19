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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 19/يناير/2018 - 12:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى،ننقل بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد الحامدية الشاذلية.

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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
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