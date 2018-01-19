حازم منير يكشف مخاطر عدم مشاركة المصريين في الانتخابات

قال حازم منير، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إن الانتخابات هي المرة الوحيدة التي يكون فيها المواطن هو صاحب القرار خلال 4 سنوات، مؤكدا أن عدم المشاركة فيها له مخاطر عديدة على المواطن وعلى الدولة نفسها داخليا وخارجيا.



وقال «منير» في تصريح لـ«صدى البلد» إن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لاختيار الشعب لمن يمثله سواء في البرلمان أو المحليات، وأيضا وسيلة اختيار القائد الذي يقوم بمهام رئيس الدولة، لافتا إلى أن من يعزف عن التوجه لصناديق الاقتراع يفرط في حقه في تقرير هذا الأمر المصيري.



وأضاف أن العزوف عن الانتخاب يعني إهدار المواطن حقه في تقرير المستقبل، كما يضر بمصلحته لأن الانتخابات تظهر إرادة الشعب، والتالي فإن العزوف عن الانتخابات من شأنه أن يضعف فرص المنتخَب، ويرسل رسالة إلى الخارج بعدم الرضا عن الأوضاع الداخلية مما يضر بموفق الدولة خارجيا ويؤثر على سياساتها.



وأوضح أن المشاركة في الانتخابات مسألة مصيرية؛ لأنها تؤكد مباشرة القانون والرغبة في اختيار المستقبل.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب جمع الشعب المصري بالتوجه إلى صناديق الانتخاب لاختيار الرئيس المقبل، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن».