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نقيب المحامين يرد بقوة على دعوة الاتحاد الدولي للمحامين.. «فيديو»

السبت 20/يناير/2018 - 11:46 م
سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين
كريـم الخـطيب
استنكر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة الاتحاد الدولي لوقفات أمام السفارات المصرية بداعي «التعذيب».

وقال «عاشور» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» إن دعوة الاتحاد الدولي للمحامين تخلق تبرير ما يجري من إرهاب ومعاناة المصريين والأمة العربية.

وأضاف نقيب المحامين، أن هذه الدعوة مشبوهة تستهدف مصر، وتنكر الدماء المصرية التي سالت علي يد الإرهابيين، لافتا إلى أن دعوة ما يسمى بالاتحاد الدولي للمحامين يقف وراءها مكاتب محاماة تابعة للإخوان الإرهابي بالخارج، ومكاتب تعمل بالأجر ضد مصر.

وأشار إلى أن بعد غد سيطرح مواجهة التأمر على مصر باجتماع اتحاد المحامين العرب؛ لأن المؤامرة واضحة ولا بد أن يكون هناك موقف موحد، منوها إلى أن دعوة الاتحاد الدولي للمحامين يجب أن يكون معنيًّا فقط بالقضايا المهنية، وليس تنظيمًا نقابيًّا أو الدخول في السياسة.

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