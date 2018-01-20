ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الفنان أحمد فؤاد يروي موقفًا بطوليًّا في حرب 73.. فيديو

السبت 20/يناير/2018 - 11:50 م
الفنان أحمد فؤاد
الفنان أحمد فؤاد سليم
إسلام الطوانسي
روى الفنان أحمد فؤاد سليم، موقفًا حدث له في حرب أكتوبر عندما كان مشاركًا فيها كجندي مقاتل، وتساءل بعد فترة طويلة بعدها كيف فعل هذا هو وزميله؟!

وقال سليم، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة «DMC»، إن قوات العدو أنزلت قوات في منطقة معينة لم يتم تحديد اتجاهها بالنسبة للمعسكر المصري، وكان لا بد من تحديد موقعهم للتعامل معهم.

وأضاف سليم، أن المعسكر اختار جنديين ليكونا هدفا لقوات العدو لاستهدافهما ليتم تحديد مصدر النيران وتحديد مكان العدو، لافتا إلى أنه كان أحد الجنديين اللذين تم اختيارهما، وبالفعل خرج هو وزميله ودارا حول المعسكر، مشيرا إلى أنه بعد ذلك تعجب كيف فعل ذلك ولم يهب الأمر ولم يكترث وقتها لفقدان حياته.

ترشيحاتنا

شاهد.. «لأول مرة» سائح يخضع لجلسة حجامة على شاطئ البحر بالغردقة

شاهد.. رئيس المقاصة يحسم مع سامي ومودي موقف انتقالهما للأهلي والزمالك

حملة «خالد علي» تعلق على ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة.. فيديو

مدرب إنبي: صلاح محسن ليس للبيع.. وعلي لطفي «عايز يروح الأهلي»

وزير الصحة لأطباء بني سويف: «أنتوا خريجين طب قسم لغة عربية ولا إيه».. شاهد

أقارب الفريق سامى عنان يحررون توكيلات للرئيس السيسى.. صور

نقيب المحامين يرد بقوة على دعوة الاتحاد الدولي للمحامين.. «فيديو»

تناول ملعقة من الكركم يوميا لهذه الأسباب

حبس فردي شرطة لاتهامهما بتلقى رشاوى مالية وجنسية بالعمرانية

حزن في المصري لغياب سعيد مراد عن مباراة الزمالك

لميس الحديدي: حديث الرئيس عن محاولات الفاسدين الاقتراب من الحكم "مقلق".. فيديو

شاهد.. زوجة «الحضري» بإطلالة أفريقية متميزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع «جدو نحنوح» يكشفون كواليس الفيلم في ندوة «صدى البلد».. صور

تكريم أسرة فيلم "حليمو" في نادي الشمس بحضور طلعت زكريا وريم البارودى..صور

أقارب الفريق سامى عنان يحررون توكيلات للرئيس السيسى.. صور

«قصبة رضوان» ثاني أكبر ممر تجاري في مصر القديمة.. فيديو

وزير الصحة من بني سويف: مبنى عيادات المستشفى العام «الأكبر» في الجمهورية.. صور

فيديو

الفنان أحمد فؤاد يروي موقفًا بطوليًّا في حرب 73.. فيديو
والدة الشهيد علي: «ربيت بطل لمصر» ووالده ينهمر في البكاء.. فيديو
نقيب المحامين يرد بقوة على دعوة الاتحاد الدولي للمحامين.. «فيديو»
أحمد شوبير يفتح النار على حسام حسن بعد إشارته المسيئة أمام بتروجيت.. فيديو
إسلام بحيري يكشف تفاصيل برنامجه الجديد «البوصلة».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟