الفنان أحمد فؤاد يروي موقفًا بطوليًّا في حرب 73.. فيديو

روى الفنان أحمد فؤاد سليم، موقفًا حدث له في حرب أكتوبر عندما كان مشاركًا فيها كجندي مقاتل، وتساءل بعد فترة طويلة بعدها كيف فعل هذا هو وزميله؟!



وقال سليم، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة «DMC»، إن قوات العدو أنزلت قوات في منطقة معينة لم يتم تحديد اتجاهها بالنسبة للمعسكر المصري، وكان لا بد من تحديد موقعهم للتعامل معهم.



وأضاف سليم، أن المعسكر اختار جنديين ليكونا هدفا لقوات العدو لاستهدافهما ليتم تحديد مصدر النيران وتحديد مكان العدو، لافتا إلى أنه كان أحد الجنديين اللذين تم اختيارهما، وبالفعل خرج هو وزميله ودارا حول المعسكر، مشيرا إلى أنه بعد ذلك تعجب كيف فعل ذلك ولم يهب الأمر ولم يكترث وقتها لفقدان حياته.