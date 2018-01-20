هاني أبوريدة: مرتضى منصور أكد حضور مؤتمر دعم الرئيس السيسي

سخر المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، من حضور المستشار مرتضى منصور مؤتمر اتحاد الكرة والذي سيقام غدًا الأحد في مقر الجبلاية بشأن دعم الجمعية العمومية للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.





وقال "أبوريدة" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "مع شوبير" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية "صدي البلد": "دور اتحاد الكرة أن يدعم الاستقرار في البلاد خلال الفترة المقبلة، وهذا رأي واتجاه مجلس إدارة الاتحاد".





وأضاف: "هذا المؤتمر جاء بالموافقة من معظم أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد ومنهم مرتضى منصور"، مشيرًا إلي أنه من المفترض أنه مرشح منافس للرئيس عبدالفتاح السيسي إلا أنه سيحضر.





واستطرد رئيس اتحاد كرة القدم: مرتضى منصور هاتفني اليوم السبت وأكد أنه سيكون من ضمن الحضور خلال الفترة المقبلة".



