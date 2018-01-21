«البنك التجاري الدولي» يعيّن «شاكر زينل» رئيسًا للخدمات المصرفية للأفراد

أعلن "البنك التجاري الدولي"، أحد أبرز مزوّدي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد في دولة الإمارات ومقره دبي، عن تعيين شاكر زينل رئيسًا للخدمات المصرفية للأفراد.





يتمتع المصرفي الإماراتي شاكر زينل بخبرات تنفيذية طويلة تمتد على مدار نحو 20 عامًا ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط. وقبل انضمامه إلى البنك التجاري الدولي، كان زينل يشغل منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق بمصر. وقبل ذلك، تولّى زينل العديد من المناصب الإدارية الرفيعة في بنك "إتش إس بي سي" بدولة الإمارات، حيث ترأس شبكة الفروع والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات.





وتعليقًا على تعيينه، قال شاكر زينل: "يسعدني الانضمام إلى البنك التجاري الدولي في هذه المرحلة المهمة ضمن مسيرة نمو وتطور البنك. وسيكون من بين أولوياتي في منصبي الجديد توسيع نطاق خدمات الأولوية المصرفية ’سي بي آي فيرست‘، والتي تم إطلاقها مؤخرًا بهدف دعم عملائنا بتجربة مصرفية حصرية تجمع بين الامتيازات الفاخرة وأفضل المنتجات ضمن فئتها، بما يعزز جهودنا المتواصلة في تحسين جودة خدمات البنك. كما سنواصل الاستثمار في تطوير قنواتنا الرقمية واعتماد أحدث التقنيات المصرفية لتمكين عملائنا من الوصول إلى خدماتنا ومنتجاتنا بسرعة وسهولة وفعالية أكبر على مدار الساعة. وأتطلع إلى المساهمة في استمرار زخم النجاح الذي حققه البنك ودفع عجلة نمو أعماله والارتقاء بتجربة العملاء".





وواصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي نموه خلال العام 2017، ويُعزى ذلك إلى الاستثمارات الجديدة التي ضخها البنك في تطوير منصاته الرقمية، حيث قام بتجديد قنواته الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية.





ومن جانبه، قال مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "نرحب بانضمام شاكر زينل إلى فريق الإدارة العليا للبنك لنستفيد من خبراته الواسعة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد ومعرفته القوية بالسوق الإماراتية. ونحن على ثقة بأن انضمامه إلينا سيدعم مساعينا لتعزيز نمو أعمالنا في هذا المجال وتحسين جودة المنتجات والخدمات التي نقدمها لعملائنا الكرام".





يحمل زينل درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية هالت الدولية للأعمال في بوسطن بالولايات المتحدة وبكالوريوس المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه حائز على "جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي" من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكذلك جائزة "أفضل جهة عمل للعام" بالنيابة عن بنك المشرف من كليات التقنية العليا.





يعتبر البنك التجاري الدولي، الذي تأسس في عام 1991 في إمارة رأس الخيمة ويقع مقره الرئيسي في دبي، أحد أبرز المصارف المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية التي أضافها حديثًا إلى قائمة خدماته، بدولة الإمارات. وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة"BBB+" للإصدارات طويلة الأجل و"F1" للإصدارات قصيرة الأجل من وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني. ويخضع البنك لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.





وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، بما في ذلك حكومة رأس الخيمة، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات بقيادة رئيس مجلس الإدارة، محمد سلطان القاضي.



