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محافظات

الغضبان يكرم رموز قومي المرأة ببورسعيد

الأحد 21/يناير/2018 - 11:26 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
كرم اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد عدد من رموز وقيادات المجلس القومى للمراة بالمحافظة منذ تأسيسه في احتفالية اقيمت بفندق بورسعيد مصر للسياحة

واكد الغضبان خلال كلمة القاها علي اهمية دور المراة المصرية بصفة عامة في الكفاح الوطنى والمراة البورسعيدية بصفة خاصة والذى ظهر جليا خلال السنوات الاخيرة

واشار الغضبان الى نجاح القيادات النسائية البورسعيدية في تقلد المناصب القيادية المحافظة بمختلف المواقع سواء بالقطاع الحكومى و الحكم المحلي او بقطاع الاستثمار و القطاع العام

وشدد الغضبان علي اهمية دور المرأة خلال الفترة الحالية التى تمر بها البلاد ودورها التوعوى لمواجهة خطر الارهاب الذى يهدد امن وسلامة الوطن والاهم الارهاب الذي يستهدف عقول الابناء و الشباب مشير الي ان دور الام لايقل اهمية في توعية ابناءها عن دور رجال مصر الذين وضعوا صدورهم وارواحهم ودمائهم في مواجهة هذا الخطر

ووجه محافظ بورسعيد الشكر الي جميع قيادات المجلس السابقين منذ انشاءه وما قدموه من عمل لخدمة المرأة والمجتمع

وطالب الغضبان المجلس الحالي ببذل مزيد نن الجهد لتزليل العقبات امام المراة الكادحة والعاملة و المربية و الأكثر احتياج وطرق ابوابها في كافة المواقع والتلاحم معها

وفى نهاية اللقاء اهدت نجلاء ادوار مقررة المجلس ببورسعيد درع المجلس للواء عادل الغضبان كما كرم المحافظ جميع قيادات المجالس السابقة لفرع المحافظة

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