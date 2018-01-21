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أخبار العالم

ماكرون يدين تصريحات ترامب «العنصرية» ضد الأفارقة

الأحد 21/يناير/2018 - 11:29 م
الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
رحيم يسري
أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "العنصرية" ضد الأفارقة وهايتي والتي وصفهم فيها بـ"الحثالة".

وقال الرئيس الفرنسي في حوار مع إذاعة "بي بي سي" البريطانية عقب سؤاله عن تصريحات ترامب الأخيرة: "إنه بالطبع لفظ لا يليق بنا استخدامه"، مضيفا أنه يفكر دائما في المشاكل التي تواجهها بلاده في الشرق الأوسط والدول الإفريقية بسبب الإحباط الذي يتعرضون له، لكن على الرغم من ذلك يجب احترام جميع دول العالم.

واعتبر ماكرون أن ترامب "ليس سياسيا تقليديا"، مضيفا: "تربطنا علاقة جيدة جدا واريد ان اعمل معه وقد بنينا علاقة قوية"، مشيرا إلى انه يختلف معه حول موضوعات عدة.

وعلق الرئيس الفرنسي على تغريدات ترامب المثير للجدل دائما بقوله إنها "مزيج من ردود الفعل الشخصية والسياسية"، معتقدا أن هذا الأمر ليس ممكنا حينما يصبح الفرد رئيسا لجمهورية مثل الولايات المتحدة.

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