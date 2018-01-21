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تامر عبد المنعم يقتحم استوديو «دفتر أحوال» لتقبيل رأس أكبر مؤيدة للسيسي ..فيديو

الأحد 21/يناير/2018 - 11:38 م
صدى البلد
توك شو
اقتحم الإعلامي تامر عبد المنعم، استوديو برنامج "دفتر أحوال"، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، على قناة "العاصمة"، من أجل تقبيل رأس "الحاجة فهيمة"، أكبر معمرة في مصر والتي وقعت على توكيل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية.

وطالبت الحاجة فهيمة، المسئولين على الهواء بالسماح لها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة: "ربنا يحميك من الشر كله، أنا مش عاوزة غير إني أشوفك بس"، وطالب عبد المنعم المسئولين بمساعدة أكبر معمرة في مصر بلقاء السيسي.

ومازحت "عبد المعبود"، تامر عبد المنعم خلال محاولته الخروج من الاستوديو، قائلة: "ما تكمل معانا الحلقة"، ورد قائلًا: "لا بيزعلوا مني".

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