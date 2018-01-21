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أخبار العالم

مقتل وأسر 6 من مليشيا الحوثي قرب خط للملاحة الدولية في البحر الأحمر

الأحد 21/يناير/2018 - 11:49 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن الجيش اليمني مقتل خمسة عناصر من مليشيات الحوثي الانقلابية، وأسر عنصر أخر؛ وذلك في عملية عسكرية نفذتها وحدة تشكيل بحري للجيش اليمني قرب خط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن بيان للمنطقة العسكرية اليمنية الخامسة في اليمن، أن وحدة التشكيل البحري اليمنية التابعة للمنطقة قتلت خمسة حوثيين وأسرت سادسا، أثناء قيام تلك العناصر بعملية زراعة ألغام بحرية بالقرب من خط الملاحة الدولية المحاذي لمدينة ميدي الساحلية التابعة لمحافظة حجة غرب اليمن.

وأشار البيان إلى أن العمل جاري لنزع تلك الألغام وبصورة عاجلة؛ لما تمثله من خطورة كبيرة لقربها من خط الملاحة الدولي، وخطرها على حياة الصيادين وسكان الجزر.

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