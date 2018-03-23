صحيفة روسية:مصر أكثر دول أفريقية تدافع عن حقها في مياه النيل

ذكر تقرير لصحيفة "جازيتا.رو" الروسية عن النزاع بين الدول على موارد المياه حول العالم أن مصر تعد أكثر الدول دفاعا عن حقها في مياه نهر النيل داخل القارة السمراء.



ولفتت الصحيفة إلى أن الصراع على موارد المياه في القارة الأفريقية ليس نادرا، موضحة أن منطقة حوض النيل تشهد اضطرابا في تقسيم موارد المياه بين الدول.



وأكدت الصحيفة أن مصر هي الدولة الرئيسية التي تصارع من أجل حقوقها في مياه النيل، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كلي تقريبا على نهر النيل وهو بطبيعة الحال المصدر الوحيد لمياه الشرب في مصر.



وسلطت الصحيفة الضوء على المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا حول بناء سد النهضة وتأثيره على حصة مصر والسودان في المياه، مشيرة إلى أنه وبعد محادثات طويلة رفضت مصر تقديم تنازلات عن حقوقها وطالبت بأن يشارك البنك الدولي كوسيط في الأزمة وهو ما ترفضه اثيوبيا.



وقالت الصحيفة إنه بحلول عام 2050 سيعاني حوالي 6 مليارات شخص من عدم كفاية موارد المياه، بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة.



وأوضحت الصحيفة أن النقص في المياه العذبة أدى إلى نشوب نزاعات بين الدول، موضحة أن تلك النزاعات في طريقها إلى الزيادة فقط.



ووفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة، فإن 3.4 مليار شخص حول العالم من المحتمل أن يعانوا من عدم كفاية المياه بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2050 سيزداد عدد الأشخاص الذين سيعانون من نقص مياه الشرب إلى 5.7 مليار شخص.



ولفتت الصحيفة إلى أنه غالبا ما يكون الناس مستعدين للدفاع عن المياه بالسلاح، حيث تتخوف الأمم المتحدة من أن الصراعات الدولية من أجل المياه ستزداد بسبب نقص موارد المياه.