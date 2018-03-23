شيرين لحسن الشافعي: "جايبالك وردة يا سونسون".. صورة

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة لها وهى تهدى وردة للموزع الموسيقي حسن الشافعى.



وظهر في الصورة، الفنانة شيرين وهي تهدي وردة لشخص يقف أمامها ويضع يديه على وجهه، وعلقت عليها قائلة: "جايبالك وردة يا سونسون"، ما جعل متابعيها يتوقعون أن الشخص الذى أهدته الورده هو الموزع الموسيقي حسن الشافعى.



وارتدت الفنانة تى شيرت أسود وبنطالا من اللون البيج، بينما لم يظهر حسن الشافعى حيث كان يضع يديه على وجهه مستعدا لمفاجأتها وتعبيرا عن الفرحة.