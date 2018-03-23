ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شيرين لحسن الشافعي: "جايبالك وردة يا سونسون".. صورة

الجمعة 23/مارس/2018 - 12:07 م
صدى البلد
شيرى نبيل
نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة لها وهى تهدى وردة للموزع الموسيقي حسن الشافعى.

وظهر في الصورة، الفنانة شيرين وهي تهدي وردة لشخص يقف أمامها ويضع يديه على وجهه، وعلقت عليها قائلة: "جايبالك وردة يا سونسون"، ما جعل متابعيها يتوقعون أن الشخص الذى أهدته الورده هو الموزع الموسيقي حسن الشافعى.

وارتدت الفنانة تى شيرت أسود وبنطالا من اللون البيج، بينما لم يظهر حسن الشافعى حيث كان يضع يديه على وجهه مستعدا لمفاجأتها وتعبيرا عن الفرحة.
شيرين لحسن الشافعي: "جايبالك وردة يا سونسون".. صورة

ترشيحاتنا

شاهد .. أول سعودية تمارس الملاكمة وتدخل موسوعة جينيس

تعرف على السن الأنسب للزواج على حسب برجك..العقرب في أواخر الثلاثينيات والميزان في أوائل العشرينيات

الحجز على مقر "المصرى اليوم"وتحديد جلسة بيع بالمزاد ١٧ أبريل المقبل

بريطانيا تلغي منع السفر عن ابنة الطبيبة المصرية أماني عبد المجيد

علاء مبارك يهنئ أم الشهيد بمناسبة عيد الأم.. صور

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة مصر والبرتغال

بعد أمطار كينيا.. تخوفات علمية من انشطار إفريقيا إلى قارتين

9 أسباب تجعلك تتناول الفستق يوميا

30 عاما من التعاون بين واشنطن والقاهرة.. المساعدات الأمريكية لمصر بدأت عام 1946 بـ 9.3 مليون دولار.."أوباما" استخدمها كسلاح ضغط ..و"ترامب" يطلب من الكونجرس 1.3 مليار دولار دعما عسكريا لجيش المحروسة

مصر تبدأ استعداداتها للمونديال بمواجهة البرتغال في بروفا من العيار الثقيل

الجزيرة تحرض على الإرهاب في مصر بهذا السؤال على "تويتر"‏

"فوضناك"..حملة إلكترونية بغزة لدعم الرئيس الفلسطيني..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة خليل بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. صور

علاء مبارك يهنئ أم الشهيد بمناسبة عيد الأم.. صور

شكري يبحث مع نظيرته الهندية تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية.. صور

شاهد.. جلسة تصوير جريئة لـ مي الغيطي

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة البرتغال غدًا.. صور

فيديو

شاهد .. شارع أمير الجيوش يروى تاريخ الدولة العثمانية بباب الشعرية
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو
وفاء عامر تروي تفاصيل حوار دار بينها وبين مبارك لأول مرة.. فيديو
وفاء عامر: تلقيت تهديدات بالقتل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟