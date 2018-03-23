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رياضة

محمد صلاح يتفوق تهديفيًا على كريستيانو رونالد "دوليا" قبل موقعة الليلة

الجمعة 23/مارس/2018 - 12:02 م
محمد صلاح وكرستيانو
محمد صلاح وكرستيانو رونالدو
مايكل رزق
يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره البرتغالي،مساء اليوم الجمعة، في لقاء دولي ودي في إطار استعدادات المنتخبين لخوض غمار بطولة كأس العالم المقبلة بروسيا 2018.

ويقود الفريقان اليوم نجم ريال مدريد كرستيانو رونالدو، ونجم ليفربول محمد صلاح، ويسعى الفرعون المصري لفك نحسه الشخصي أمام الدون، حيث لم يستطيع التسجيل في أي مرمى يلعب له كريستيانو خلال مباراياتهم ضد بعضهم البعض، حيث شارك صلاح وجها لوجه أمام رونالدو في مناسبتين خلال فترة ارتدائه قميص روما الإيطالي، ببطولة دوري أبطال أوروبا ذهابا وإيابا، وخسر المباراتان بنتيجة 0/2.

ولعب كرستيانو 147 مباراة، سجل خلالها 79 هدفا، بنسبة 53.75% فيما لعب محمد صلاح 56 مباراة، أحرز خلالها 32 هدفا بنسبة 57.1%.

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