الحليفان يجريان عمليات قرصنة ضد أمريكا .. تنظيم الحمدين نفذ هجمات ضد مسؤولين أمريكيين ... والنظام الإيراني سرق معلومات لمئات الجامعات

قطر تسعى لتوتير العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة

إيران سرقت معلومات لمئات الجامعات الأمريكية

طهران أقامت أجهزة تضم أعلى مسؤولي الدولة لدعم حروب القرصنة

الدوحة قرصنت ساسة أمريكيين على علاقة بترامب

كشفت صحيفة "ذي واشنطن فري بيكن" الأمريكية أن هناك اتهامات أمريكية للدوحة بالوقوف وراء هجمات اليكترونية استهدفت قرصنة رجال سياسة أمريكيين من كبار أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأوضحت الصحيفة أن هذه الهجمات نفذها وكلاء للدوحة يعملون في واشنطن بهدف تخريب العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات القرصنة استهدفت إليوت برويدي، وهو واحد من كبار داعمي الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عبر وكلاء لها في واشنطن. وقد طالب رجال السياسة الخارجية ترمب باتخاذ إجراءات رادعة. ونوهت الصحيفة إلى أن الدوحة نفت تورطها في القضية، ووصفت ما ذكرته الصحيفة بأنه مادة مزعومة. وأكدت الصحيفة الأمريكية على أن محامين لبرويدي أبلغوا قطر بوجود أدلة دامغة تدين الحكومة القطرية.وأوضحت الصحيفة أن وكلاء الدوحة في واشنطن نفذوا هجمات إلكترونية بهدف إثارة الخلافات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة من خلال تسريب رسائل تفيد بأن برويدي أمد الإمارات بتقارير عن اجتماعات عقدها مع الرئيس ترمب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. فيما بعث مستشار برويدي، بحسب الصحيفة، رسالة إلى الشيخ مشعل، شقيق أمير قطر، وأكد خلال رسالته أن لديهم أدلة دامغة على تورط قطر في هذه الفضيحة، مشيرا إلى أن تلك الأدلة وصلته بالتعاون مع جهات رسمية أمركية ذات صلة بإدارة مكافحة التجسس.في سياق آخر،أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها فرضت عقوبات على 10 إيرانيين وشركة إيرانية بتهمة القيام بـ"حملة سرقة معلوماتية" لصالح النظام الإيراني، طالت مئات الجامعات الأمريكية والدولية وعشرات الشركات وقطاعات من الحكومة الأمريكية.وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الأشخاص العشرة مرتبطون بؤسسة "مبنا" الإيرانية، وهم متهمون بـ"سرقة الملكية الفكرية وبيانات هامة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك شركة إعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية".وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن الهجوم الإلكتروني تمخض عن سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية وحقوق الملكية الفكرية. وأضافت أن الهجوم استهدف 144 جامعة أميركية و176 جامعة في 21 دولة أجنبية.وتشير دراسات عسكرية إلى نمو إيراني متصاعد في مجال الحرب الاليكترونية، وقد أسست إيران عددا من الهيئات الداخلية لتعزيز قدراتها الإلكترونية، سواء الهجومية أو الدفاعية.وكان من أبرز تلك الهيئات؛ “المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني” والتي تعد الجهة الأعلى في هذا الإطار، لأنها تضم مسؤولين رفيعي المستوى بدايةً من رئيس الدولة مرورًا بوزراء الاتصالات والثقافة والعلوم ومسؤولين من أجهزة الأمن والمخابرات والقضاء والبرلمان وغيرهم. ويهتم المجلس أساسًا بتنسيق الجهود للدفاع والهجوم الإلكتروني، وإعداد السياسات العامة التي يتوجب على جميع المؤسسات المعنية بالفضاء الإلكتروني تنفيذها.