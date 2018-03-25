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حوادث

إحباط محاولة تهريب طن أسماك ببحيرة السد العالي

الأحد 25/مارس/2018 - 12:53 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
شنت مديرية أمن أسوان حملة أمنية مكبرة استهدفت المسطح المائى ببحيرة السد العالى تحت إشراف مدير الأمن، ضمت قوات قسم مسطحات السد العالي، بالاشتراك مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بأسوان.

أسفرت الحملة عن ضبط طن و175 كيلو جرام أسماك طازجة معدة للتهريب وضبط سيارة نقل محمل عليها طن أسماك طازجة معدة للتهريب وضبط 4000 متر غزل مخالف وضبط 80 جوبيا سلك تستخدم في عمليات الصيد المخالف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار استمرار الحملات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة مديرية أمن أسوان فى التصدى الحازم لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون خاصة ضبط مخالفات المراكب بدون تراخيص والمخالفة لشروط التراخيص والقضاء على عمليات تجميع وتهريب الأسماك والصيد الجائر والمخالف ببحيرة السد العالى والمسطح المائى بأسوان.

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