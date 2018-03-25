جمارك المنطقة الشرقية تحرر 362 محضر تهرب بـ269.04 مليون جنيه في شهر

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي للمنطقة الشرقية برئاسة كلا من حلمي أبو الحسن و حسني فياض، 362 محضر تهرب خلال فبراير الماضي بإجمالي حصيلة مقدرة بلغت 269.04 مليون جنيه.



وكشف تقرير صادر عن إدارة المكافحة، أن فارق التعويضات بلغ 230.972 مليون جنيه و متحصلات جمركية فعلية سجلت 38.4 مليون جنيه.



وأوضح التقرير أن إدارة التحريات والضبط بجمرك العين السخنة حرر 23 محضرا بـ26.3 جنيه بتعويضات وفارق رسوم بلغت 13.71 مليونا.



كما بلغت حصيلة منفذ غرب بورسعيد من المحاضر نحو 60 محضرا بـ42.7 مليون جنيه بتعويضات بلغت 32.1 مليونا، أما المتحصلات الحقيقية فقدرت بـ3.64 مليون جنيه.

