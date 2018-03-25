نجم الزمالك السابق: «فييرا» لديه رغبة في العودة للدوري المصري..فيديو

أكد أحمد سمير نجم الزمالك السابق، رغبة البرتغالي "فييرا" المدير الفني السابق للزمالك وسموحة في العودة للعمل في مصر مرة أخرى.



وقال سمير، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق فى برنامج الحريف المذاع على قناة دي إم سي ، إن فييرا حزين علي الطريقة التي رحل بها عن مصر و تدريب سموحة .



وشدد سمير ، على أن فييرا رفض أكثر من مرة التعليق على أزمة رحيله من تدريب سموحة للإعلام.



وتابع ، أن فييرا ليس لديه أزمة في العودة للتدريب في الدوري المصري، ولكنه اشترط قيادة فريقه لديه إمكانيات وطموح للعودة للتدريب في مصر.



واختتم أحمد سمير، تصريحاته، أن فييرا تلقي العديد من العروض للتدريب في الدوري المصري ورفض قيادة الاتحاد، بينما حالت اختلاف في الأمور المالية بينه وقيادة أندية الإسماعيلي والمقاصة وانبي ولكنه يرغب في العودة لمصر.