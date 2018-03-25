شريف عبد الفضيل: السعيد أخطأ بالتوقيع للزمالك وخسر جماهيره

قال شريف عبد الفضيل نجم الإسماعيلي والأهلى السابق إن عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أخطأ كثيرًا بعد توقيعه لنادي الزمالك.



وأضاف عبد الفضيل في تصريحات لبرنامج اكسترا تايم المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز أن شعبية السعيد انخفضت للغاية عند توقيعه لنادي الزمالك فالجماهير كانت لا تتوقع ذلك.



وأكمل أن المبلغ الذي تم عرضه علي السعيد كان مغري للغاية خصوصا أنه كان يريد تأمين مستقبله ولكن تسرع في تلك الخطوة.



وطالب نجم الأهلي السابق الجماهير بالتماس الأعذار لاعب النادي الأهلي فهو يمر بأزمة كبيرة بعد الظروف التي تعرض له وخصوصا أنه قدم الكثير للنادي الأهلي منذ انضمامه إليه .