كوبر: الجمهور سعيد رغم الهزيمة أمام البرتغال..فيديو

علق الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، على أداء الفراعنة أمام البرتغال رغم الخسارة .



قال كوبر ، خلال لقائه مع الإعلامي سيف زاهر علي قناة أون سبورت ، إن الجمهور سعيد رغم الهزيمة أمام البرتغال في الوقت القاتل بهدفين لهدف بسبب الروح والحماس والتضحية التي قدمها اللاعبون في المباراة الودية .



وأكمل ، أعتقد أن الجمهور شاهد الحماس والتضحية التي قدمها اللاعبون، علينا مقارنة المنافس فهو بطل أوروبا و أردنا مواجهة منتخبات كبيرة لمعرفة حقيقة قوتنا.



وتابع ، أن هذا ما جعلنا نشعر بالرضا رغم الخسارة المتأخرة والنتيجة ليست في صالحه ولا أحد يحب الخسارة لكن ما حدث درس قوي جدا.



وشدد كوبر ، على أننا لم نحقق شيء بعد، أمامنا عمل كثير ولكي نفوز لابد من إضافة عوامل كثيرة جدا تخص الترتيب والنظام وأشياء نعمل على إضافتها لتحقيق التوازن.