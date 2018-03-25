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رياضة

كوبر: الجمهور سعيد رغم الهزيمة أمام البرتغال..فيديو

الأحد 25/مارس/2018 - 01:25 ص
الأرجنتيني هيكتور
الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر
حسن العمدة
علق الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، على أداء الفراعنة أمام البرتغال رغم الخسارة .

قال كوبر ، خلال لقائه مع الإعلامي سيف زاهر علي قناة أون سبورت ، إن الجمهور سعيد رغم الهزيمة أمام البرتغال في الوقت القاتل بهدفين لهدف بسبب الروح والحماس والتضحية التي قدمها اللاعبون في المباراة الودية .

وأكمل ، أعتقد أن الجمهور شاهد الحماس والتضحية التي قدمها اللاعبون، علينا مقارنة المنافس فهو بطل أوروبا و أردنا مواجهة منتخبات كبيرة لمعرفة حقيقة قوتنا.

وتابع ، أن هذا ما جعلنا نشعر بالرضا رغم الخسارة المتأخرة والنتيجة ليست في صالحه ولا أحد يحب الخسارة لكن ما حدث درس قوي جدا.

وشدد كوبر ، على أننا لم نحقق شيء بعد، أمامنا عمل كثير ولكي نفوز لابد من إضافة عوامل كثيرة جدا تخص الترتيب والنظام وأشياء نعمل على إضافتها لتحقيق التوازن.

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