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رياضة

خالد الغندور: عبدالله السعيد "ميستاهلش كل المبلغ ده"..فيديو

الأحد 25/مارس/2018 - 05:57 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
علق خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، على المبلغ الذى تم عرضه من نادى الزمالك على عبدالله السعيد صانع ألعاب النادى الأهلى، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف خالد الغندور خلال لقائه ببرنامج ملعب الشريف المذاع على قناة LTC: "السعيد لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين فى الدورى المصرى، ولكن" ميتساهلش كل المبلغ ده".

واختتم:" السعيد لن يلعب فى مصر بعد توقيعه فى الزمالك، وسبب ارتفاع سعره هو قدومه من القلعة الحمراء".

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