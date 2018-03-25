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ثقافة

غداَ المؤتمر الصحفي لملتقى الشارقة للخط الدورة 8

الأحد 25/مارس/2018 - 06:50 ص
ملتقى الشارقة للخط
ملتقى الشارقة للخط
محمد مندور
يعقد في تمام الساعة العاشرة صباح غد الأثنين، بمقر دائرة الثقافة بالشارقة مؤتمرًا صحفيًا حول ملتقى الشارقة للخط بدورته الثامنة.

يقام الملتقى برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمه إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ويتحدث في المؤتمرالأستاذ محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة والمنسق العام للملتقى الشارقة للخط، وعائشة السقطري منسق لجان الملتقى، ونورة بقيش منسق المعارض المعاصرة في الملتقى، وآمنة علوان منسق المعرض العام الملتقى، وسيتم إعلان عن تفاصيل الملتقى الذي يضم معارض وورش عمل فنية ومحاضرات وندوات عن الخط.

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