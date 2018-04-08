إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

تم الاستقرار بشكل شبه نهائي على عرض 30 مسلسلا في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وهي المسلسلات المنتظر عرضها في الشهر الفضيل، ما لم تحدث أي تطورات طارئة في الفترة المقبلة.



1- عوالم خفية

بطولة عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، وفتحى عبد الوهاب، ومى سليم، وبشرى

تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، ومحمود حمدان

إخراج رامى إمام



2- بالحجم العائلى

بطولة يحيى الفخرانى، وميرفت أمين، ويسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وشيماء سيف

تأليف محمد رجاء

إخراج هالة خليل



3- نسر الصعيد

بطولة محمد رمضان، ووفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، ودينا، ومحمد حاتم، وعايدة رياض، وعائشة بن أحمد

تأليف محمد عبد المعطي

إخراج ياسر سامي



4- بنى يوسف

بطولة يسرا، وشيرين رضا، ونجلاء بدر، وأحمد حاتم، ومحمد شاهين

تأليف أمين جمال ومحمد محرز

إخراج محمد على



5- اختفاء

بطولة نيللى كريم، ومحمد ممدوح، وهشام سليم، وبسمة

تأليف أيمن مدحت

إخراج أحمد مدحت



6- ضد مجهول

بطولة غادة عبد الرازق، وحنان مطاوع، وروجينا، وفراس سعيد، ودياب

تأليف أيمن سلامة

إخراج طارق رفعت



7- أبوعمر المصرى

بطولة أحمد عز، وأمل بوشوشة، وأروى جودة، وفتحى عبد الوهاب

تأليف مريم نعوم

إخراج أحمد خالد موسى



8- أرض النفاق

بطولة محمد هنيدى، والإعلامى إبراهيم عيسى، وهنا شيحة، وبوسى، ونجوى فواد

تأليف أحمد عبدالله

إخراج محمد العدل



9- طايع

بطولة عمرو يوسف، وعمرو عبد الجليل، وصبا مبارك، وسلوى محمد على، وهند عبد الحليم، ومها نصار

تأليف محمد دياب

إخراج عمرو سلامة



10- كلبش 2

بطولة أمير كرارة، وهيثم أحمد زكى، وروجينا، ومحمود البزاوى، وهالة فاخر

تأليف باهر دويدار

إخراج بيتر ميمى



11- فوق السحاب

بطولة هانى سلامة، وستيفانى صليبا، وإبراهيم نصر، وسيمون، ومنى عبد الغنى، وعفاف شعيب

تأليف حسان دهشان

إخراج رؤوف عبد العزيز



12- رسايل

بطولة مى عز الدين، وخالد سليم، وهشام إسماعيل، وأحمد خليل، وسليمان عيد، ورزان مغربى، وعبد الرحمن أبوزهرة

تأليف محمد سليمان عبدالمالك

إخراج إبراهيم فخر



13- أيوب

بطولة مصطفى شعبان، وآيتن عامر، وهنا الزاهد، ودياب

تأليف محمد سيد بشير

إخراج أحمد صالح



14- بركة

بطولة عمرو سعد، وهالة صدقى، وكمال أبورية، وعمر زهران، وأحمد حلاوة

تأليف محمد الشواف

إخراج محمد بركة



15- خط ساخن

بطولة حسين فهمى، وسلاف فواخرجى، ونضال الشافعى

تاليف فوزية حسن

إخراج حسنى صالح



16- سك على إخواتك

بطولة على ربيع، وسهر الصايغ، وصبرى فواز

تأليف إياد إبراهيم

إخراج وائل إحسان



17- عزمى وأشجان

بطولة حسن الرداد، وإيمى سمير غانم، ونسرين أمين، وسمير غانم، ومحمد ثروت

تأليف ورشة كتابة

إخراج إسلام خيرى



18- قانون عمر

بطولة حمادة هلال وإيمان العاصى، وفاطمة ناصر، وإيهاب فهمى

تأليف فداء الشندويلى

إخراج أحمد شفيق



19- رحيم

بطولة ياسر جلال، واللبنانية نور

تأليف محمد إسماعيل

إخراج محمد سلامة



20- الوصية

بطولة أكرم حسنى، وأحمد أمين، وريم مصطفى، وأميرة الشريف

تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمى

إخراج خالد الحلفاوى



21- ليالى أوجينى

بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، وانتصار

سيناريو وحوار إنجى القاسم وسما عبد الخالق

إخراج هانى خليفة



22- أهو دا اللى صار

بطولة روبى، وأحمد الفيشاوى

تأليف عبد الرحيم كمال

إخراج حاتم على



23- الرحلة 710

بطولة باسل خياط، وريهام عبد الغفور، ومي سليم، ووليد فواز، وحنان مطاوع

سيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل

إخراج نور شيشكلي



24 - ممنوع الاقتراب أو التصوير

بطولة زينة، ونسرين أمين، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد شاهين

تأليف محمد الصفتى

إخراج زياد الوشاحى



25 - منطقة محرمة

بطولة خالد النبوي، ونهى عابدين، ويحيى أحمد شريف، وناهد رشدي

ﺗﺄﻟﻴﻒ يوسف حسن يوسف

إخراج محمد بكير



26- أمر واقع

بطولة كريم فهمى، ونجلاء بدر، وريم مصطفى، ونبيل الحلفاوي، ونيقولا معوض

تأليف الدكتور محمد رفعت

إخراج مجدى السميرى



27- ربع رومى

بطولة مصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وإدوارد، ومحمد سلام

تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وتامر إبراهيم

إخراج معتز التوني



28- أفراح إبليس 2

بطولة صابرين وجمال سليمان ومنى عبد الغنى ومحمود عبد المغني

تأليف مجدى صابر

إخراج أحمد خالد امين



29- المعجزة

بطولة دينا الشربيني، ومصطفى فهمي، ومحمد شاهين

تأليف محمد سليمان عبد المالك

إخراج شريف إسماعيل



30- المرآة السوداء

بطولة شريف سلامة، وشيرى عادل، وعائشة بن أحمد

تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب

إخراج محمود كامل