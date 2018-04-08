إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018
الأحد 08/أبريل/2018 - 11:53 ص
تم الاستقرار بشكل شبه نهائي على عرض 30 مسلسلا في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وهي المسلسلات المنتظر عرضها في الشهر الفضيل، ما لم تحدث أي تطورات طارئة في الفترة المقبلة.
1- عوالم خفية
بطولة عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، وفتحى عبد الوهاب، ومى سليم، وبشرى
تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، ومحمود حمدان
إخراج رامى إمام
2- بالحجم العائلى
بطولة يحيى الفخرانى، وميرفت أمين، ويسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وشيماء سيف
تأليف محمد رجاء
إخراج هالة خليل
3- نسر الصعيد
بطولة محمد رمضان، ووفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، ودينا، ومحمد حاتم، وعايدة رياض، وعائشة بن أحمد
تأليف محمد عبد المعطي
إخراج ياسر سامي
4- بنى يوسف
بطولة يسرا، وشيرين رضا، ونجلاء بدر، وأحمد حاتم، ومحمد شاهين
تأليف أمين جمال ومحمد محرز
إخراج محمد على
5- اختفاء
بطولة نيللى كريم، ومحمد ممدوح، وهشام سليم، وبسمة
تأليف أيمن مدحت
إخراج أحمد مدحت
6- ضد مجهول
بطولة غادة عبد الرازق، وحنان مطاوع، وروجينا، وفراس سعيد، ودياب
تأليف أيمن سلامة
إخراج طارق رفعت
7- أبوعمر المصرى
بطولة أحمد عز، وأمل بوشوشة، وأروى جودة، وفتحى عبد الوهاب
تأليف مريم نعوم
إخراج أحمد خالد موسى
8- أرض النفاق
بطولة محمد هنيدى، والإعلامى إبراهيم عيسى، وهنا شيحة، وبوسى، ونجوى فواد
تأليف أحمد عبدالله
إخراج محمد العدل
9- طايع
بطولة عمرو يوسف، وعمرو عبد الجليل، وصبا مبارك، وسلوى محمد على، وهند عبد الحليم، ومها نصار
تأليف محمد دياب
إخراج عمرو سلامة
10- كلبش 2
بطولة أمير كرارة، وهيثم أحمد زكى، وروجينا، ومحمود البزاوى، وهالة فاخر
تأليف باهر دويدار
إخراج بيتر ميمى
11- فوق السحاب
بطولة هانى سلامة، وستيفانى صليبا، وإبراهيم نصر، وسيمون، ومنى عبد الغنى، وعفاف شعيب
تأليف حسان دهشان
إخراج رؤوف عبد العزيز
12- رسايل
بطولة مى عز الدين، وخالد سليم، وهشام إسماعيل، وأحمد خليل، وسليمان عيد، ورزان مغربى، وعبد الرحمن أبوزهرة
تأليف محمد سليمان عبدالمالك
إخراج إبراهيم فخر
13- أيوب
بطولة مصطفى شعبان، وآيتن عامر، وهنا الزاهد، ودياب
تأليف محمد سيد بشير
إخراج أحمد صالح
14- بركة
بطولة عمرو سعد، وهالة صدقى، وكمال أبورية، وعمر زهران، وأحمد حلاوة
تأليف محمد الشواف
إخراج محمد بركة
15- خط ساخن
بطولة حسين فهمى، وسلاف فواخرجى، ونضال الشافعى
تاليف فوزية حسن
إخراج حسنى صالح
16- سك على إخواتك
بطولة على ربيع، وسهر الصايغ، وصبرى فواز
تأليف إياد إبراهيم
إخراج وائل إحسان
17- عزمى وأشجان
بطولة حسن الرداد، وإيمى سمير غانم، ونسرين أمين، وسمير غانم، ومحمد ثروت
تأليف ورشة كتابة
إخراج إسلام خيرى
18- قانون عمر
بطولة حمادة هلال وإيمان العاصى، وفاطمة ناصر، وإيهاب فهمى
تأليف فداء الشندويلى
إخراج أحمد شفيق
19- رحيم
بطولة ياسر جلال، واللبنانية نور
تأليف محمد إسماعيل
إخراج محمد سلامة
20- الوصية
بطولة أكرم حسنى، وأحمد أمين، وريم مصطفى، وأميرة الشريف
تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمى
إخراج خالد الحلفاوى
21- ليالى أوجينى
بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، وانتصار
سيناريو وحوار إنجى القاسم وسما عبد الخالق
إخراج هانى خليفة
22- أهو دا اللى صار
بطولة روبى، وأحمد الفيشاوى
تأليف عبد الرحيم كمال
إخراج حاتم على
23- الرحلة 710
بطولة باسل خياط، وريهام عبد الغفور، ومي سليم، ووليد فواز، وحنان مطاوع
سيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل
إخراج نور شيشكلي
24 - ممنوع الاقتراب أو التصوير
بطولة زينة، ونسرين أمين، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد شاهين
تأليف محمد الصفتى
إخراج زياد الوشاحى
25 - منطقة محرمة
بطولة خالد النبوي، ونهى عابدين، ويحيى أحمد شريف، وناهد رشدي
ﺗﺄﻟﻴﻒ يوسف حسن يوسف
إخراج محمد بكير
26- أمر واقع
بطولة كريم فهمى، ونجلاء بدر، وريم مصطفى، ونبيل الحلفاوي، ونيقولا معوض
تأليف الدكتور محمد رفعت
إخراج مجدى السميرى
27- ربع رومى
بطولة مصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وإدوارد، ومحمد سلام
تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وتامر إبراهيم
إخراج معتز التوني
28- أفراح إبليس 2
بطولة صابرين وجمال سليمان ومنى عبد الغنى ومحمود عبد المغني
تأليف مجدى صابر
إخراج أحمد خالد امين
29- المعجزة
بطولة دينا الشربيني، ومصطفى فهمي، ومحمد شاهين
تأليف محمد سليمان عبد المالك
إخراج شريف إسماعيل
30- المرآة السوداء
بطولة شريف سلامة، وشيرى عادل، وعائشة بن أحمد
تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب
إخراج محمود كامل