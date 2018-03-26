بعد صواريخ الحوثيين.. "#المملكة_يحميها_أبناؤها".. هاشتاج يتصدر "تويتر"

بعد استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية مدينة الرياض بصواريخ باليستية، والتي تصدت لها قوات الدفاع الجوي السعودي، أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "#المملكة_يحميها_أبناؤها"، الذي تصدر الترند في دقائق، ودوَّن خلاله المغردون اعتزازهم بمواقف رجال الأمن الأبطال في الدفاع والذود عن هذه البلاد المباركة.



وأكد المغردون خلال الوسم أن السعودية قادرة على حماية أراضيها "ولن نهتز من دسائسكم أبناء الخميني، التي تحاول زعزعة أمن المملكة العربية السعودية، لكن هيهات هيهات؛ فرجال الدفاع الجوي لكم بالمرصاد؛ فالوطن دونه رجال، صدقوا ما عاهدوا الله".



وقال المغردون خلال المشاركة في الهاشتاج: "آمنون بفضل الله، ثم بفضل قواتنا المسلحة؛ فالسعودية يحميها أبناؤها الأبطال، ولا تحتاج ‫لإيران لتدافع عنها".