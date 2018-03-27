ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

رئيس الأكاديمية البحرية لـ"صدى البلد": على المصريين النزول للانتخابات.. والرئيس القادم عليه أعباء كبيرة.. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:54 م
صدى البلد
مجدي محمد - محمد العيسوي - كريم جمال - محمد رشاد
قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بعد الإدلاء بصوته في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى مشرفة بالتجمع الاول بمدينة القاهرة الجديدة، قال إنه لابد من نزول المصريين الي مقار اللجان للتصويت واختيار من يستحق ان يكون رئيسا لمصر. 

وأضاف عبدالغفار في تصريح خاص لــ"صدى البلد" ان الانتخابات الرئاسية تسير بسلاسة وانتظام وتواجد أمني مكثف، مضيفا ان هناك مساعدات من قبل رجال الجيش والشرطة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد عبدالغفار أن الرئيس القادم لمصر عليه أعباء كثيرة يجب أن يتحملها والمصريون أقوياء لا يهابون الإرهاب.

ترشيحاتنا

علي الجفري يرد على فتوى الإخوان بتحريم المشاركة في الانتخابات

استبعاد «شناوى» الاهلى .. وفتحى وصلاح على دكة البدلاء فى لقاء مصر واليونان

«الوطنية للانتخابات» توضح حقيقة فرض الغرامة على من لا يدلي بصوته.. فيديو

نائب رئيس الزمالك السابق يفتح النار على مرتضي منصور

الأعلى للإعلام يوقف برنامج ملعب الشريف لمدة شهر

الشرطة النسائية تشارك في التأمين ومساعدة كبار السن بكفر الشيخ.. فيديو وصور

الصحة: حالة وفاة و55 إصابة حصيلة الانتخابات حتى الآن

اليونان تتقدم على منتخب مصر بهدف نظيف.. فيديو

شاهد.. قطر تكرم إرهابيا دوليا في ماراثون للعدو بالدوحة

أيمن يونس: عصام الحضري حجز مقعده في القائمة المشاركة بالمونديال

حسام البدري: وجودي في الأهلي شرف.. و«محارب» جاهز للمنتخب

إيران مهددة بالحرمان من المشاركة في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

رئيس الأكاديمية البحرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة.. صور

إقبال كبير على مدارس دائرة «عابدين» قبل إغلاق باب التصويت.. صور

رئيس مجلس الدولة يدلى بصوته فى بنها..صور

فيديو

محمد صبحي: "شاركت في الانتخابات عشان مصر و السيسي".. فيديو
مشاهدة.. مباراة الأرجنتين وإسبانيا بث مباشر
شاهد.. عمر جابر يخرج مصابا في ودية مصر واليونان
محافظ القاهرة: نسب الإقبال على الانتخابات «مرتفعة» .. فيديو
أحمد موسى: المنوفية أهل كرم.. ورقصوا وفد المراقبين الأمريكيين على المزمار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟