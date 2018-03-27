رئيس الأكاديمية البحرية لـ"صدى البلد": على المصريين النزول للانتخابات.. والرئيس القادم عليه أعباء كبيرة.. فيديو

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بعد الإدلاء بصوته في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى مشرفة بالتجمع الاول بمدينة القاهرة الجديدة، قال إنه لابد من نزول المصريين الي مقار اللجان للتصويت واختيار من يستحق ان يكون رئيسا لمصر.



وأضاف عبدالغفار في تصريح خاص لــ"صدى البلد" ان الانتخابات الرئاسية تسير بسلاسة وانتظام وتواجد أمني مكثف، مضيفا ان هناك مساعدات من قبل رجال الجيش والشرطة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكد عبدالغفار أن الرئيس القادم لمصر عليه أعباء كثيرة يجب أن يتحملها والمصريون أقوياء لا يهابون الإرهاب.