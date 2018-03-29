وظائف خالية برواتب تبدأ من 2000 جنيه وحتى 4500

حرصا من موقع "صدى البلد" الإخباري على تقديم خدمات مميزة للمواطنين والقراء، نقدم بابا مختصا بالوظائف نعرض خلاله الوظائف الخالية بالشركات والمصانع والمرتبات والشروط المطلوبة وعرضا للعناوين وكيفية التقديم والمسئولين عن تلقى الطلبات بكل شركة ومصنع..



أعلنت شركة sms للأمن عن احتياجها للوظائف التالية:



1- موظفي خدمة عملاء - وأمن بسفارات أجنبية.



شروط الوظيفة:

* مؤهل فوق متوسط فيما فوق

* إجادة اللغة الانجليزية

* الطول لا يقل عن 170 سم

* السن لا يزيد عن40 سنة



المزايا:

الراتب 2500

تأمين صحى واجتماعي

توفير سكن أو مواصلات

كورسات مجانية

يومان إجازة أسبوعيا

العمل 8 ساعات



2- أفراد أمن بشركات فرنسية

الشروط:

السن لا يزيد عن 40 سنة

المؤهل لا يقل عن دبلوم

الطول 170 سم فيما فوق



- المزايا:

الراتب 2000 جنيه

يومان إجازة أسبوعيا

تأمين صحى واجتماعى

سكن أو مواصلات

العمل 12 ساعة



3- سائقو دفع رباعى:

الشروط:

خبرة على الدفع الرباعى

السن لا يزيد عن 45 سنة

المؤهل إعدادية فيما أعلى

الطول لا يقل عن 170 سم



المزايا:

المرتب 4500 جنيه إذا توفر معه لغة إنجليزية

2200 بدون لغة انجليزية

تأمين صحى واجتماعي

يومان إجازة أسبوعيا

8 ساعات عمل



على من لديه الرغبة الحضور بالعنوان الآتي:

13 شارع البرازيل الزمالك القاهرة، وذلك لإجراء مقابلة التوظيف من الساعة الـ10 صباحا حتى الساعة الـ4 عصرا بداية من يوم الأحد حتى الخميس من كل أسبوع.



للاستعلام اتصل على رقم 01006624165