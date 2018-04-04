وحيد حامد: جماعة الإخوان تجري في دم ثروت الخرباوي.. فيديو

شن السيناريست وحيد حامد، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاطفين معها، قائلا، إنه لا يوجد شخص يتبنى الفكر الإخواني ويعود عنه.



وقال حامد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن المحامى ثروت الخرباوى إخوانى قديم ويطلق على نفسه "الإخوانى المنشق"، وحاليًا يطلق على نفسه الخبير فى الجماعات الدينية، ولكن الإخوان مازالت فى دمه حتى هذه اللحظة.



وأكد السيناريست الكبير، أنه ليس مع المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية أو إجراء حوار مع كل من يحمل السلاح، مشددًا على أن الجماعة صنفت إرهابية بحكم محاكم دولية.