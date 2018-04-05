٢٦٪؜ نموًا بمبيعات السيارات الكهربائية بأمريكا خلال ٢٠١٧

قفزت مبيعات السيارات الكهربية فى الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل ٢٦٪؜ خلال ٢٠١٧، بإجمالى ١٩٩ ألفًا، و٧٣٢ سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال ٢٠١٦، التي جاءت تقديراتها بنحو ١٥٨ ألفًا، و٨٤٧ وحدة.



وبلغت الحصة السوقية لمبيعات السيارات الكهربية خلال العام الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية ١.٢٪؜، من المبيعات الإجمالية للسوق الأمريكى، مقارنه بحصتها خلال ٢٠١٦، والتى وصلت الى ٠.٩٪؜.



ويذكر ان مبيعات السيارات الكهربية كانت خلال ٢٠١٥ قد بلغت ١١٦ ألفا، و٥٠ سيارة، بحصة سوقية ٠.٧٪؜.



وفى سياق متصل، احتلت تسلا صدارة العلامات التجارية الأكثر مبيعا للسيارات الكهربية بأمريكا خلال العام الماضى بإجمالى ٥٥ ألفًا، و١٢٠ سيارة، بنمو ١٧.٩٪؜ عن مبيعات ٢٠١٦.



وجاءت شيفورليه بالمركز الثانى فى التصنيف بإجمالى ٤٣ ألفا، ٦٥٩ سيارة، بمعدل نمو ٥٤٪؜.



واحتلت BMW المركز الثالث بإجمالى ٢٠ ألفا، و٣٢٩ سيارة كهربائية مباعة، بنمو فى مبيعاتها ٢٦.٢٪؜، وحاءت تويوتا فى المركز الرابع بإجمالى ١٩ ألفا، و٩٥٨ سيارة مباعة طوال عام ٢٠١٧.



واقتنصت فورد المركز الخامس فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الكهربية بأمريكا بإجمالى ١٩ ألفا، ٥٨٩ سيارة، بهبوط فى معدلات البيع عن ٢٠١٦ بلغ٢١٪؜.



ويعد تسلا موديل S اكثر الطرازات مبيعًا فى سوق السيارات الامريكى اذ تمكن من بيع ٢٨.٨ الف سيارة خلال العام الماضى.



ومن الجدير بالذكر ان المبيعات الاجمالية لسوق السيارات بالولايات المتحدة الامريكية خلال العام الماضى قد وصلت الى ١٧.٣ مليون سيارة، بتراجع ١.٦٪؜ عن مبيعات ٢٠١٦.

