"فيسبوك" تدفع غرامة 33 مليون دولار في قضية فساد

أمر قاض برازيلي بتغريم شركة "فيسبوك" 33.4 مليون دولار، وذلك بسبب عدم تعاونها مع التحقيق في الفساد في ولاية أمازوناس، في البرازيل.



وقال ممثلو الادعاء في بيان نشرته وكالة "سبوتنك" الإخبارية، اليوم الخميس، إنه" تم تغريم "فيسبوك"، لعدم منحها إمكانية الوصول في عام 2016 إلى رسائل "واتسآب"، التي يتبادلها أفراد يخضعون للتحقيق، بشأن مخطط مزعوم للاحتيال على النظام الصحي في الولاية".



وأضاف البيان أن "محاميي "فيسبوك" وصفوا الغرامة بأنها مفرطة وغير متناسبة".



وقالت شركة "فيسبوك" يوم الثلاثاء الماضي، إنها حذفت مئات الحسابات والصفحات الروسية، المرتبطة بشركة لتوجيه الرأي العام، يتهمها مدعون أمريكيون بنشر تدوينات سياسية كاذبة ومنسوبة لنشطاء خلال حملة الانتخابات الأمريكية عام 2016.