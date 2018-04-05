ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

"فيسبوك" تدفع غرامة 33 مليون دولار في قضية فساد

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:48 م
فيسبوك
فيسبوك
أحمد قاسم
أمر قاض برازيلي بتغريم شركة "فيسبوك" 33.4 مليون دولار، وذلك بسبب عدم تعاونها مع التحقيق في الفساد في ولاية أمازوناس، في البرازيل.

وقال ممثلو الادعاء في بيان نشرته وكالة "سبوتنك" الإخبارية، اليوم الخميس، إنه" تم تغريم "فيسبوك"، لعدم منحها إمكانية الوصول في عام 2016 إلى رسائل "واتسآب"، التي يتبادلها أفراد يخضعون للتحقيق، بشأن مخطط مزعوم للاحتيال على النظام الصحي في الولاية".

وأضاف البيان أن "محاميي "فيسبوك" وصفوا الغرامة بأنها مفرطة وغير متناسبة".

وقالت شركة "فيسبوك" يوم الثلاثاء الماضي، إنها حذفت مئات الحسابات والصفحات الروسية، المرتبطة بشركة لتوجيه الرأي العام، يتهمها مدعون أمريكيون بنشر تدوينات سياسية كاذبة ومنسوبة لنشطاء خلال حملة الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ترشيحاتنا

إنهاء تكليف محمد السيد صالح من رئاسة تحرير المصري اليوم

شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ "منة عرفة" بالأحمر الناري

«الحب طاقة مش سن في البطاقة».. نجوم تحدوا فارق العمر بالزواج.. أحمد سعد وسمية الخشاب الأحدث.. الشحرورة الأكثر جدلًا.. ومي كساب: حبي لـ أوكا أكبر

فاروق الباز يستنكر إنفاق مصر « نصف في المائة » على البحث العلمي.. فيديو

فاروق جعفر: الزمالك لا يستحق المركز الثاني في الدوري..فيديو

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

ممدوح عباس يكشف عن تعيين مجلس مؤقت لنادى الزمالك

طريقة طبيعية تقضي على مشكلات الهالات السوداء سريعا

رد محمد صلاح حول إصابته وإمكانية مشاركته أمام إيفرتون

شاهد.. لاعبو الأهلي بالـ "تي شيرت" الأسود

شاهد.. محمد الباز يفضح أيمن نور وقناة الشرق الإرهابية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

فيديو

شاهد.. «كراكيب» عمرو مصطفى تنال إعجاب الجمهور
والد الطالبة مريم يسخر من السفير البريطاني في القاهرة
النني يشارك في اكتساح آرسنال لـ"سسكا موسكو" برباعية بالدوري الأوروبي.. فيديو
موسى مصطفى موسى: تلقيت تهديدات من الوكالات الأجنبية.. فيديو
إنعام محمد علي: المجلس الأعلى للإعلام ليس له صلاحية في سوق الفن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟