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فاروق الباز: طاقات الشباب في حاجة لمن يستثمرها حتى لو أخطأوا..فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 09:53 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
نورا المري
قال الدكتور فاروق الباز مدير معهد أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن الامريكية، إن الرئيس السيسي بدأ يشعر بالشباب ويدعمهم ويدعم المرأة المصرية، ولكن الأمر مازال في مرحلة البداية، مُشددا على ضرورة استخدام طاقات الشباب بصورة أكبر، بداية من أعمار 25 عاما حتى 50.

وأضاف "الباز"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم، قائلا:" أن الدولة منذ سنوات تتجاهل الشباب، ونحتاج إلى الطاقات والدماء الجديدة، حتى لو أخطأوا سيتعلمون، قائلا:"طاقات الشباب في حاجة لمن يستثمرها ويجب البعد عن اختيار أهل الثقة".

وأشار، إلى أنه ناقش 31 رسالة دكتوراه للطلاب المصريين، وأصبحوا الآن كتاب عظماء وأساتذة في الجامعات المصرية والدولية.

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