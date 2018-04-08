الأرصاد: طقس اليوم لطيف على كافة أنحاء الجمهورية

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد، سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.



وأضاف "عبد العال"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على شرق البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وأوضح أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متمرين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .