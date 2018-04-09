الأرصاد: الطقس لطيف على جميع أنحاء الجمهورية اليوم

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الاثنين، سيشهد طقسا لطيفا على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل ليلا.



وأضاف "عبد العال"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على شرق البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك مع فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية.



وأوضح أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.