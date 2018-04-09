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أخبار البلد

درجات الحرارة المتوقعة غدا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:23 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
ا ش ا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الثلاثاء/ طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى
القاهرة 15 26
وسط الدلتا 14 27
الإسكندرية 13 24
بلطيم 14 23
مطروح 12 22
السلوم 12 31
سيوة 15 32
بورسعيد 17 22
دمياط 17 22
العريش 10 23
رفح 11 22
الإسماعيلية 14 26
السويس 15 25
رأس سدر 16 26
نخل 07 25
نويبع 19 28
طابا 15 25
كاترين 06 21
الطور 17 26
شرم الشيخ 20 29
الغردقة 19 29
مرسى علم 21 29
الفيوم 14 27
بني سويف 14 27
المنيا 12 28
أسيوط 13 29
سوهاج 14 30
قنا 15 31
الأقصر 16 32
أسوان 18 33
أبوسمبل 16 32
الوادي الجديد 18 32
شلاتين 20 29
أبو رماد 21 28
راس حدربة 21 27
حلايب 22 27

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