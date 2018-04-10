«النخبة».. برنامج جديد على التليفزيون المصري

وافقت اللجنة الدائمة للإهداءات والسياسات الإعلانية والتسويقية "بالهيئة الوطنية للإعلام" على قيام شركة الإعلام الدولية imc بإنتاج برنامج "النخبة" ليعرض علي الفضائية المصرية، وذلك فى إطار خطط تطوير القناة.



ويستضيف البرنامج النخبة من رجال الاقتصاد والفن والرياضة والثقافة في الوطن العربي والعالم.



والبرنامج من إعداد وتقديم رباب الجوهري الصحفية بجريدة السياسة الكويتية، ومن إخراج أحمد الشوربجي، ويعرض قريبا على شاشة القناة.



