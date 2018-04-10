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رياضة

شوقى غريب يطالب الجبلاية بخوض وديات أفريقية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:20 م
صدى البلد
محمد سمير
طالب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، من مجلس إدارة اتحاد كرة، برئاسة هاني أبوريدة، البحث عن وديات أفريقية.

وحدد غريب، شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، لخوض 3 أو 4 وديات أمام منتخبات أفريقية.

ولم يحسم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، أسماء المنتخبات الأفريقية التي يرغب في مواجهتها بشكل رسمي حتى الآن.

وتلقى الفراعنة الصغار دعوة للمشاركة في دورة ودية بعمان، إلا أن الجهاز الفني لم يحسم موقفه حتى الآن سواء بالمشاركة أو الرفض.

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