خالد الغندور ينتقد "المعلم"حول تصريحاته بتولي قيادة فريق الأهلي
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:11 م
حسن شحاته
انتقد الإعلامي خالد الغندور المدير الفني السابق للمنتخب الوطني المعلم حسن شحاتة لتصريحاته الأخيرة بقبول تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي .
وعلق الغندور عبر برنامجه " الكورة في ملعبك " المذاع عبر الإذاعة المصرية أنه ليس أيضا من الصحيح أن قبولك الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي يكون بشرط توافر الإقامة في مصر قائلا " مينفعش تقول أن صالح سليم قالي تعال الأهلي وانا وافقت بشرط الشقة".
وأكمل أنه في حالة قبوله بتولي قيادة النادي الأهلي ماذا تفعل في لقاء القمة بين الثنائي " الأهلي والزمالك".
واختتم الإعلامي أن حسن شحاته لديه مشكله في الاإلاء بتصريحاته الإعلامية مضيفا أنه ليس الخطأ الأول مطالبا بمراعاة شعور الجمهور .