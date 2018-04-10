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رياضة

خالد الغندور ينتقد "المعلم"حول تصريحاته بتولي قيادة فريق الأهلي

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:11 م
حسن شحاته
حسن شحاته
انتقد الإعلامي خالد الغندور المدير الفني السابق للمنتخب الوطني المعلم حسن شحاتة لتصريحاته الأخيرة بقبول تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي .

وعلق الغندور عبر برنامجه " الكورة في ملعبك " المذاع عبر الإذاعة المصرية أنه ليس أيضا من الصحيح أن قبولك الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي يكون بشرط توافر الإقامة في مصر قائلا " مينفعش تقول أن صالح سليم قالي تعال الأهلي وانا وافقت بشرط الشقة".

وأكمل أنه في حالة قبوله بتولي قيادة النادي الأهلي ماذا تفعل في لقاء القمة بين الثنائي " الأهلي والزمالك".

واختتم الإعلامي أن حسن شحاته لديه مشكله في الاإلاء بتصريحاته الإعلامية مضيفا أنه ليس الخطأ الأول مطالبا بمراعاة شعور الجمهور .

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