خالد الغندور ينتقد "المعلم"حول تصريحاته بتولي قيادة فريق الأهلي

انتقد الإعلامي خالد الغندور المدير الفني السابق للمنتخب الوطني المعلم حسن شحاتة لتصريحاته الأخيرة بقبول تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي .



وعلق الغندور عبر برنامجه " الكورة في ملعبك " المذاع عبر الإذاعة المصرية أنه ليس أيضا من الصحيح أن قبولك الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي يكون بشرط توافر الإقامة في مصر قائلا " مينفعش تقول أن صالح سليم قالي تعال الأهلي وانا وافقت بشرط الشقة".



وأكمل أنه في حالة قبوله بتولي قيادة النادي الأهلي ماذا تفعل في لقاء القمة بين الثنائي " الأهلي والزمالك".



واختتم الإعلامي أن حسن شحاته لديه مشكله في الاإلاء بتصريحاته الإعلامية مضيفا أنه ليس الخطأ الأول مطالبا بمراعاة شعور الجمهور .