محمد صلاح يحقق رقما قياسيا غير مسبوق للاعبين المصريين على مدار التاريخ.. فيديو

حقق النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا للاعبين المصريين على مدار التاريخ، وذلك بعد تسجيله هدفا لفريقه ليفربول في مرمى مانشستر سيتي ليقوده للفوز 2-1 والتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأصبح محمد صلاح هو أول لاعب مصري يشارك في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ، حيث لم يسبق لأي لاعب مصري التأهل لهذا الدور.



وسبق للثنائي هاني رمزي وسمير كمونة المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق كايزر سلاوترن الألماني ولكن خرج من البطولة على يد مواطنه بايرن ميونيخ.



يذكر أن صلاح أيضا هو أول لاعب مصري في التاريخ يسجل أهدافا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفين في مرمى مان سيتي بواقع هدف في لقاء الذهاب وآخر في لقاء العودة.