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أخبار العالم

كيم يمازح ترامب: لقاؤنا مثل أفلام الخيال العلمي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:24 ص
ترامب وكيم جونج أون
ترامب وكيم جونج أون
أحمد قاسم
مازح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائهما التاريخي الذي انعقد في سنغافورة، حيث أكد له أن الاجتماع مثل أفلام الخيال العلمي.

وأضاف كيم: "هناك الكثير من حول العالم يعتقدون هذا الأمر، ويظنون أن هذا اللقاء هو فيلم خيال علمي، هناك تحديات ما زالت أمامنا لكنني مصمم على إنجاز هذا العمل الكبير".

وبدأت القمة التاريخية بين الزعيمين اليوم الثلاثاء، بفندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا في سنغافورة.

وتصافح ترامب وكيم جونج أون لأول مرة في تاريخ البلدين، ثم دخلا إلى غرفة الاجتماع السرية، التي حرضها الاثنين ومترجميهما.

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