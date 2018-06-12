ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رمضانيات

جمعة: يجوز التراجع عن الاعتراف بالذنب هربا من الحد.. فيديو

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:22 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الله تعالى أمر المذنب أن يستر على نفسه وأمر المؤمنين لو كشفوا أمره أن يستروا عليه.

وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "الحياة"، أنه يجوز للمذنب إذا اعترف أو أقر بذنبه أن يرجع عن هذا الاعتراف هربا من إقامة الحد عليه، ويجوز للقاضي أن يدله على طريق التراجع عن الاعتراف.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية لا تتمنى قيام الحد على المذنب ولا ترى أن الحدود هي الشريعة، فهى لم تأت لقطع يد السارق بل أتت لمنع السرقة وحفظ أملاك الناس، ومن يقل بغير ذلك فهو يشوه صورة الدين.

ترشيحاتنا

السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر.. صور

محمد صلاح يتمسك بالمشاركة أمام أوروجواي

شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لمسيرة مدرب الأهلي الجديد.. فيديو

أجايي وفخري يؤديان تدريبات تأهيلية في ملعب التتش

الاتحاد الإسباني يصدم ريال مدريد بعد التعاقد مع جولين لوبيتيجي

سموحة يشعل صراع الأهلي والزمالك على لاعبة الصيد

مفاجأة.. قناة مفتوحة على النايل سات تبث كأس العالم مجانا

كارتيرون تحمل الشرط الجزائي مع ناديه الأمريكي من أجل الأهلي

منى عبدالغني تروي موقفا محرجا تعرضت له أمام مبارك.. فيديو

الرئيس السيسي: الدولة تقدم 1000 جنيه دعما شهريا لكل أسرة

جمعة: يجوز التراجع عن الاعتراف بالذنب هربا من الحد.. فيديو

فقدان مؤقت في ذاكرة علي جبر في مران المنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ملائكية لـ درة باللون الأبيض.. صور

إطلالة جذابة لغادة عبد الرازق في آخر يوم تصوير مسلسل ضد مجهول.. صور

فساتين منقوشة بالورود لإطلالة رقيقة للمحجبات في العيد.. صور

وزراء وشخصيات عامة يشاركون في التصويت على جوائز الدولة.. صور

السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر.. صور

فيديو

منى عبدالغني: كنت بدرس لشيرين عبدالوهاب.. وكانت بتنام في المحاضرات.. فيديو
بسمة وهبة لمنى عبدالغني: صغرتي بعد الطلاق..والأخيرة ترد .. فيديو
شاهد.. منى عبدالغني تبكي على الهواء
منى عبدالغني تروي موقفا محرجا تعرضت له أمام مبارك.. فيديو
منى عبدالغني: دخلت مجال الفن بـ الواسطة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟