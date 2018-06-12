جمعة: يجوز التراجع عن الاعتراف بالذنب هربا من الحد.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الله تعالى أمر المذنب أن يستر على نفسه وأمر المؤمنين لو كشفوا أمره أن يستروا عليه.



وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "الحياة"، أنه يجوز للمذنب إذا اعترف أو أقر بذنبه أن يرجع عن هذا الاعتراف هربا من إقامة الحد عليه، ويجوز للقاضي أن يدله على طريق التراجع عن الاعتراف.



وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية لا تتمنى قيام الحد على المذنب ولا ترى أن الحدود هي الشريعة، فهى لم تأت لقطع يد السارق بل أتت لمنع السرقة وحفظ أملاك الناس، ومن يقل بغير ذلك فهو يشوه صورة الدين.