الاستعلامات: إصدار بخمس لغات للتعريف بمصر في مونديال روسيا

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات عددا خاصا بالألوان والطباعة الفاخرة من دوريتها « رسالة القاهرة» باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية لتوزيعها مجانا على جمهور مباريات كاس العالم لكرة القدم في روسيا.



وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة إن نهائيات كأس العالم في روسيا حدث رياضي كبير وهى في الوقت ذاته لقاء وتواصل حضاري وثقافي بين شعوب العالم ومناسبة سياحية وإعلامية دولية كبرى كان لابد من الاستفادة منها في التعريف بمصر لكل الجماهير المشاركة في هذا اللقاء العالمي والترويج للسياحة إلى مصر وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عنها لدى هذه الجماهير التي تمثل معظم شعوب وثقافات العالم.



وأضاف أنه من هذا المنطلق جاء هذا الإصدار الخاص بخمس لغات والذي تمت طباعة أعداد كبيرة منه في القاهرة وآلاف أخرى من النسخ الورقية والإلكترونية في روسيا وبدأ توزيعها وعرضها على الشاشات الإعلامية في المدن التي يتواجد فيها المنتخب المصري.



وأشار رشوان إلى أن الشعب الروسي استقبل النسخ الصادرة باللغة الروسية باهتمام حيث يبدأ غلاف المجلة بصورة لمنتخب مصر وخلفه الأهرامات أبرز معالم مصر السياحية والأثرية، وفي الداخل تتضمن المجلة قسمين الأول منهما عن الرياضة المصرية يسجل تاريخ وإنجازات كرة القدم في مصر عالميا وقاريا للمنتخب والأندية ورسوم تعريفية بكل حصاد مصر الرياضي في مختلف الألعاب خاصة في الدورات الأوليمبية.



كما يتضمن ملفا خاصا عن اللاعب محمد صلاح تحت عنوان: قصة طموح ..ثم تعريفا وافيا بالبيانات والصور عن كل لاعب في منتخب مصر وكذلك أعضاء الجهاز الفني للمنتخب ..وأخيرا يشمل هذا القسم تقريرا مدعوم بالرسوم وصور النقوش عن الرياضة عند قدماء المصريين الذين مارسوا مختلف الألعاب الرياضية بما في ذلك لعبة شديدة الشبه بكرة القدم الحالية.



أما القسم الثاني من المجلة فقدم للقراء معلومات شاملة عن مصر في كل المجالات مثل التاريخ والحضارة والموقع والسكان والنظام السياسي والسياسة الخارجية والاقتصاد والثقافة المصرية بكل مكوناتها وكذلك المجتمع المصري مع ملف موسع بالصور والمعلومات عن المقومات السياحية المصرية وعناصر الجذب السياحي التي نمتلكها، إلى جانب العديد من المعلومات الأخرى التي تقدم صورة متكاملة عن مصر.



كما وجه رئيس هيئة الاستعلامات، المستشار الإعلامي التابع للهيئة في روسيا بتوزيع آلاف النسخ مجانا للجمهور الذي سيحضر مباريات منتخب مصر حسب اللغات المختلفة حيث ستوزع نسخ باللغة الأسبانية على جمهور أوراجوى خلال مباراتهم معنا وكذلك النسخ باللغة الروسية على الجمهور الروسي واللغات الأخرى تتاح مجانا لسائر الجماهير الموجودة من مختلف دول العالم.