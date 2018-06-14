هل صيام القضاء أولى أم الستة من شوال؟ الإفتاء تجيب

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على العبد المسلم إذا فاته صيام يوم من أيام رمضان أن يقوم بقضائه بعد أن ينتهي شهر رمضان، لأن صيام رمضان فرض على كل مسلم ولا يجوز أن لا يقوم بقضائه، ويفضل أن يقضي المسلم الأيام التي أفطرها بعد انتهاء رمضان مباشرة، ويفضل أن يقوم بقضائها بشكلٍ متتالٍ حتى ينال رضا الله عنه، وسنقوم هنا بمعرفة بعض الأحكام في قضاء الصيام عن الأيام التي أفطر فيها المسلم.



وأضاف "الورداني" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال «هل صيام القضاء أولى أم الستة من شوال ؟»، الأولى أن تصومي ما عليك من رمضان لكى يتمم صيام الشهر كاملًا وحتى لا يبقى عليك أيام لأن مسألة المبادرة بقضاء الفوائت أولى وأفضل من تأخيره.



وتابع قائلًا: "فإن كنت تصومين الـ6 من شوال مع قضاء ما عليك من رمضان ففى هذه الحالة عليك أن تصومي شوال وبعد ذلك تقضي ما عليك من رمضان، وإن كنت تصومين القضاء والـ6 من شوال مع فالأولى والأفضل أن تقضى ما عليكي أولًا ثم تتبعهم بـ6 من شوال".