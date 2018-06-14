ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رمضانيات

هل صيام القضاء أولى أم الستة من شوال؟ الإفتاء تجيب

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على العبد المسلم إذا فاته صيام يوم من أيام رمضان أن يقوم بقضائه بعد أن ينتهي شهر رمضان، لأن صيام رمضان فرض على كل مسلم ولا يجوز أن لا يقوم بقضائه، ويفضل أن يقضي المسلم الأيام التي أفطرها بعد انتهاء رمضان مباشرة، ويفضل أن يقوم بقضائها بشكلٍ متتالٍ حتى ينال رضا الله عنه، وسنقوم هنا بمعرفة بعض الأحكام في قضاء الصيام عن الأيام التي أفطر فيها المسلم.

وأضاف "الورداني" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال «هل صيام القضاء أولى أم الستة من شوال ؟»، الأولى أن تصومي ما عليك من رمضان لكى يتمم صيام الشهر كاملًا وحتى لا يبقى عليك أيام لأن مسألة المبادرة بقضاء الفوائت أولى وأفضل من تأخيره.

وتابع قائلًا: "فإن كنت تصومين الـ6 من شوال مع قضاء ما عليك من رمضان ففى هذه الحالة عليك أن تصومي شوال وبعد ذلك تقضي ما عليك  من رمضان، وإن كنت تصومين القضاء والـ6 من شوال مع فالأولى والأفضل أن تقضى ما عليكي أولًا ثم تتبعهم بـ6 من شوال".

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يطالب بمحاكمة عبدالناصر والسادات ومبارك.. فيديو

أبو لـ صدى البلد: مصر ستصل لدور الـ8 في كأس العالم

الأمم المتحدة تصدم إسرائيل بقرار يدين القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

قائمة المباريات المذاعة على التليفزيون المصري بقرار من FIFA.. فيديو

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

تعرف على الدول العربية التي صوتت للمغرب في استضافة كأس العالم 2026.. فيديو

خطة سعودية إماراتية من 5 نقاط لتخليص الحديدة من قبضة الحوثيين

محمد صلاح بين أمهر 10 لاعبين في كأس العالم 2018

الجماهير السعودية بشوارع روسيا اليوم.. صور

إيران تعترف بتورطها في هجمات الـ 11 من سبتمبر

مفاجأة.. حسام البدري يقود فريقا مصريا صاعدا حديثا للدوري الممتاز

شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت
توفيق عكاشة يطالب بمحاكمة عبدالناصر والسادات ومبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو
توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو
كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟