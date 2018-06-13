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اختيار مصر راعيا إقليميا لكأس العالم فرصة للترويج السياحي والاستثماري.. فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:12 م
صدى البلد
حنان توفيق
أكد اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط أن اختيار مصر راعيًا إقليميًا لكأس العالم فى روسيا خطوة مهمة ومميزة فى ذلك التوقيت والاهم من ذلك تفعيل الخطوات الجادة للترويج السياحي والاستثماري.

واشار "الفولي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" من موسكو أن العاصمة الروسية موسكو تشهد تجمعات كبيرة من جميع الجنسيات وهذة فرصة مثمرة لاستغلال هذا التجمع وظهور مصر من خلال الشباب الذين يقومون بالترويج فى روسيا.

وكانت حملة "مصر – اكتشف واستثمر"، وقعت أمس الثلاثاء، عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم فيفا 2018 المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة ان هذه أول بطولة كأس العالم يتأهل لها المنتخب المصري منذ عام 1990 وتعتزم حملة مصر "اكتشف واستثمر" استغلال هذه الفرصة العالمية لتبرز للعالم بأسلوب اكثر حداثة التنوع الثري والفريد للتجارب السياحية المختلفة التي تقدمها مصر لضيوفها.

وأضافت إن وزارة السياحة ستقيم مجموعة من الفعاليات في روسيا تزامنا مع بطولة كأس العالم التي ستستمر على مدى شهر، وستعرض على المشجعين والجمهور الرياضي الأكبر في العالم ما تمتلكه مصر الحديثة بطريقة جديدة وجذابة.

وقال فرانك جيجنيري، مدير المبيعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم،: «انه لمن دواعي سرور الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتعاقد مع أول راعي إقليمي أفريقي رسمي لكأس العالم في روسيا فيفا 2018 ومثلما يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إبراز جمال لعبة كرة القدم، فإن هدف حملة مصر اكتشف واستثمر الرئيسي هو تسليط الضوء على جمال مصر وتعزيز إمكاناتها الاستثمارية والاقتصادية والسياحية، وهذا التعاون ذو أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لان القارة الأفريقية مليئة بعشاق كرة القدم في كافة أنحائها، خاصة بعد بطولة كأس العالم التي أقيمت في جنوب أفريقيا فيفا 2010». وإنه لمن دواعي السعادة لدينا أن يكون معنا شريكا قويا آخر في هذه الفعالية، ونحن جميعا في انتظار بدء أكبر حدث رياضي في العالم».

جدير بالذكر أنه يمكن الوصول إلى موقع حملة "مصر – اكتشف واستثمر” من خلال هذا الرابط: www.investinegypt.gov.eg.

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