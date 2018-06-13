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أخبار العالم

حركة حماس تؤكد تمسكها بالمصالحة الفلسطينية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:35 م
صدى البلد
سيلينا الامير
قال ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، اليوم الأربعاء، إن الحركة متمسكة بالمصالحة الفلسطينية وتعمل من أجل إنجاحها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بركة للصحفيين بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية السابق، تمام سلام، في منزله ببيروت.

وقال بركة: "تشاورنا مع سلام في آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، خصوصا بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة".

وأضاف أن الحركة "أطلعت سلام على تطورات مسيرات العودة المتواصلة في قطاع غزة ضد الاحتلال الصهيوني، التي تؤكد التمسك بحق العودة ورفض صفقة القرن الأمريكية، وضرورة كسر الحصار عن قطاع غزة".

وأكد بركة أن حركة حماس "متمسكة بالمصالحة الفلسطينية وحريصة على الوحدة الوطنية، وتعمل من أجل إنجاح هذه المصالحة".

وتابع: "نحن دائما سنقف إلى جانب لبنان في مواجهة أي مخاطر خارجية".

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